La XXIX edición del Concurso Nacional Plata del Perú, fue de mucha satisfacción de los orfebres de la filigrana de oro y plata de Catacaos, pues uno de ellos, Pedro Aguirre Dedios, inscribió su nombre en la lista de los nueve ganadores a nivel nacional.

Su obra denominada “Chilalo, excelente arquitecto”, ocupó el segundo lugar en el concurso nacional. Tiene un peso de 220 gramos, y las medidas de 10 de ancho, 15 de largo y 12 de alto, donde don Pedro Aguirre apeló a la ave símbolo de la arquitectura, considerado además como el reloj de los piuranos, construyendo sus nidos anti lluvia y que tiene espíritu libre, que le lleva a preferir morir antes que vivir enjaulado.

PUEDES VER: Los sabrosos y más populares potajes que ofrece Catacaos para el Perú y el Mundo

EL CHILALO

“ Lo denominé así “Excelente arquitecto”, porque recordando anécdotas de mi niñez, salió a flote el tradicional chilalo piurano , con su canto característico, sus colores y la habilidad única para hacer su nido de barro. Eso siempre me impactó y siempre busqué materializarla en plata ”, nos comenta el orfebre.

Este evento fue convocado por el Patronato Plata del Perú, y reunió a decenas de artesanos de todo el país que llegaron con sus mejores trabajos, entre ellos, 16 de Catacaos, en las respectivas categorías de filigrana, joyería y orfebrería.

Piura fue el escenario este año de este concurso, que permitió una exhibición de piezas cataquenses premiadas en ediciones anteriores, a fin de rendirle homenaje al distrito de la Heroica Villa por el bicentenario de su creación y a su maravillosa filigrana, declarada hace quince años como “Patrimonio Cultural de la Nación”.

MIRA ESTO: Piura: Grupo “Tusuy Kusi Llaqta” a concurso internacional de danzas

LA PREMIACIÓN

Don Pedro Aguirre es actualmente presidente de la Asociación de artesanos de Catacaos, recibió como premio S/ 7,500, además de 500 gramos de plata 999 de ley y un reconocimiento especial, que dejó en alto a nuestra región Piura.

En esta oportunidad, el premio mayor se denominó “Premio Patronato Plata del Perú en memoria de don Juan Antonio Assereto Duharte” como un homenaje a quien fue el presidente del Comité Organizador durante las 28 ediciones del concurso (1997–2024) y cuyo compromiso con la promoción del arte y la cultura dejaron una huella imborrable en el Patronato.