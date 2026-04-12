En cumplimiento de la normativa vigente y a pocas horas de iniciarse la jornada electoral, un contingente multisectorial liderado por la Fiscalía de Prevención del Delito, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Castilla, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Prefectura, ejecutó un operativo de limpieza de propaganda política en las zonas del distrito castellano.

Desde las primeras horas del sábado, el personal interviniente se desplegó estratégicamente, concentrando sus esfuerzos inicialmente en la avenida Progreso, en Castilla, con el objetivo principal del retiro inmediato de afiches, pancartas y banderolas instaladas cerca de los centros educativos y locales de votación, buscando asegurar que el ciudadano pueda acudir a las urnas sin inducciones visuales de último momento.

Todos los paneles y afiches de propaganda electoral que estaban colocados en postes de alumbrado eléctrico y bienes públicos de los diversos candidatos en Piura fueron retirados a fin de evitar posibles conflictos y garantizar el principio de neutralidad.

Además, las agrupaciones políticas deben respetar el silencio electoral durante la jornada electoral ya que de incurrir en estas faltas se podría derivar en sanciones administrativas y multas por el órgano electoral.

De otro lado, cerca de 20 centros comerciales fueron intervenidos durante operativos ejecutados por la Fiscalía de Prevención del Delito de Piura en los distritos de Piura y Castilla, en el marco de las acciones de control del cumplimiento de la “ley seca” y las restricciones a la propaganda electoral, en vísperas de las EG 2026.

En el distrito de Piura, la fiscal Carmen Zapata dirigió la intervención de cerca de 10 locales, en conjunta con el JEE, la PNP y autoridades locales, donde se verificó el cumplimiento de la prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el horario establecido, exhortando a los responsables a acatar la normativa vigente.