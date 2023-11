En medio de conmovedoras escenas de dolor de los familiares y colegas del suboficial de tercera de la PNP, Óscar Walter Cornejo Alfaro (24), quien fue cruelmente asesinado por cuatro delincuentes a bordo de dos motocicletas en un frustrado asalto en el distrito de Castilla el último lunes; la policía le rindió los honores respectivos.

La ceremonia se realizó en horas de la tarde de ayer martes en la comisaría de Castilla donde laboraba desde hace varios meses. Durante el acto ningún integrante del Comando Policial de Piura, que presidente el general PNP, Miguel Ángel Cayetano Cuadros, estuvieron presentes en los honores al efectivo.

Sus colegas calificaron de valiente al suboficial, quien perdió la vida durante el frustrado asalto a un camión repartidor de abarrotes. “Nos encontramos en esta comisaría para despedir a nuestro amigo Cornejo, un colega valiente que el día de ayer frustró un asalto, cumplió su servicio y obligación y dejó en alto a nuestra institución, pero le costó lamentablemente la vida, solo nos llevas la delantera, pronto estaremos contigo, todo dependerá del tiempo”, dijo un oficial durante la ceremonia.

El oficial de la comisaría de Castilla aseguró que el Cornejo Alfaro les dejó un enorme legado y que continuarán cumpliendo con su labor. “Ten por seguro que seguiremos cumpliendo nuestro trabajo fiel a nuestros preceptos. Era un joven y valeroso policía. Es triste, pero que nos fortalezca como institución para seguir luchando contra la delincuencia, nos deja un gran legado y debemos hacer todo lo que está en nuestro alcance para que quede grabado. Óscar es difícil darte el adiós para todos los que hemos trabajado contigo cumpliendo tu labor de manera tan eficiente, eras un efectivo muy responsable, te agradecemos todo lo que hemos vivido con nosotros”, agregó.

En la ceremonia los familiares, amigos y colegas exigieron justicia y la inmediata captura de sus asesinos. “Óscar Cornejo presente, que se haga justicia por su muerte por favor, no puede quedar impune, ha sido un hombre ejemplar, que capturen y no suelten a esos asesinos, un hombre joven a carta cabal, policía eficiente con un futuro adelante, que se haga justicia no mañana o pasado, si no hoy, es una muerte de un policía, no ha sido un animal, ha sido un hombre de bien”, indicaron los amigos de Cornejo en medio de gritos.

Recordemos que el suboficial fue asesinado al mediodía en el asentamiento humano Talarita de Castilla cuando intentó frustrar un asalto a un camión repartidor de abarrotes.