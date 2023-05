Todo un espectáculo resultó ser el anuncio del funcionamiento del hospital de campaña La Videnita, que la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, anunció el lunes 22 de mayo con bombos y platillo. Su acompañante de turno fue el gobernador regional Luis Neyra, quien fue parte de esta puesta en escena.

La congresista Heidy Juárez logró ingresar a La Videnita la noche del lunes 29 de mayo, justo en los momentos que la ministra volvió a Piura para anunciar la llegada de un grupo que supuestamente afrontará el dengue.

“Estoy fiscalizando la zona y me doy cuenta que está vacío, no está funcionando, no hay nadie, no hay personal médico ni enfermeras, no hay nada. Hay 20 camas que mencionó la ministra, pero no hay pacientes, ni enfermeros, no hay nada”, dijo la congresista Heydi Juárez.

La legisladora piurana recalcó que la ministra dijo que traía 20 camas a Piura, pero que no tienen ni un solo paciente.

“Los hospitales Santa Rosa, de Sullana, de Paita y Talara han colapsado, los pacientes se están atendiendo a la intemperie, teniendo espacio acá que se puede utilizar”, enfatizó la congresista Juárez.

Cuando se le increpó a la ministra el no funcionamiento del hospital La Videnita, solo se limitó a culpar al Gobierno Regional de Piura y a la Dirección Regional de Salud.

“La ministra toma decisiones y dispone, no se olviden que quien administra la región es el Gobierno Regional. Nosotros hemos trasladado el presupuesto para que la Diresa ponga el recurso humano, ya que ellos son la máxima autoridad sanitaria... ¿Es responsabilidad del Gobierno Regional que no se instale La Videnita?”, respondió en conferencia de prensa.

Por su parte, el congresista César Revilla expresó que al haberse declarado la emergencia en Piura, ya no corresponde a la Diresa ni al Gobierno Regional la responsabilidad de las acciones sino al Ministerio de Salud, que debe intervenir con toda la logística que tiene.

La ministra Rosa Gutiérrez advirtió que si el Gobierno Regional no maneja de manera adecuada el presupuesto enviado para tomar acciones contra el dengue, el Ministerio de Salud intervendrá en la región en los próximos 30 días.

La titular del Minsa dijo que aún con presupuesto no se puede permitir hospitales abarrotados y personas esperando desde las 3:00 de la madrugada para poder conseguir una atención médica.

“¿Qué nos está haciendo falta? Nosotros hemos transferido presupuesto, por eso si encontramos un informe técnico vinculante en los próximos 30 días, el Ministerio de Salud intervendrá la región Piura”, declaró Gutierrez Palomino.

La ministra indicó que este informe será elaborado por expertos en el manejo del dengue que han sido enviados a la región en los últimos días. Ellos se suman a los equipos enviados por el Minsa semanas atrás.

“También habrá un alto comisionado permanente para ver cómo se desarrolla y cómo se ejecuta el presupuesto y cómo están haciendo la gestión clínica”, acotó.