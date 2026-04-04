La Dirección Zonal 1 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó el Aviso Meteorológico Regional N° 057, alertando sobre el incremento de vientos en la sierra norte.

Advierten que el fenómeno se presentará desde hoy, sábado 4, hasta el lunes 6 de abril de 2026, principalmente en las provincias de Ayabaca y Huancabamba.

Según indica el aviso, se prevé un incremento de la velocidad del viento de moderada a fuerte intensidad, con ráfagas de viento que podrían superar los 50 kilómetro por hora. Para hoy sábado reportan alerta amarilla y los días domingo y lunes con alerta naranja.

Las autoridades locales recomiendan a la población de estas dos provincias mantenerse alerta y seguir los protocolos de seguridad vigentes para evitar accidentes, solicitando a los ciudadanos que revisen sus planes de contingencia y eviten conductas de riesgo mientras persista la situación.