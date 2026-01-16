La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (Fistrap) de Piura obtuvo una sentencia condenatoria de 12 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Karlita Miluska Milian Morales (30), por el delito de trata de personas en su modalidad agravada, en agravio de una menor de 14 años de edad, proveniente de la sierra de nuestra región.

El fiscal adjunto provincial Luis Rodolfo Martínez Cardoza probó en juicio que la sentenciada, como propietaria del bar “Anaconda” ubicada en el centro poblado Parachique – Sechura, acogió a la menor en su bar, donde realizó la labor de acompañante de los clientes del lugar (se sentaba, conversaba, bailaba y consumía cerveza con ellos), hecho que fue descubierto a raíz de una intervención policial de la Comisaría del lugar.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público sustentó su acusación con diversos medios probatorios, entre ellos actas policiales, declaraciones testimoniales, incautación de bienes vinculados al delito, visualización de equipos celulares, entrevista única en Cámara Gesell, así como pericias psicológica y antropológica practicadas a la menor agraviada.

En adelanto de fallo, con todas las partes procesales conectadas, el Juzgado Penal Colegiado de Piura dispuso además el pago de la reparación civil a favor de la víctima, el comiso de los bienes incautados y la emisión de órdenes de captura para la ubicación e internamiento de la sentenciada en el penal de mujeres de Sullana.