El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) invocó a las autoridades regionales y locales de Piura, a reducir el impacto de los proyectos (obras de construcción), que pudieran afectar los árboles y la vegetación urbana en el departamento.

Ante las alertas públicas de los vecinos y colectivos sociales piuranos, respecto al retiro y a la tala de algarrobos durante la ejecución de la obra de “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la avenida Don Bosco de los distritos de Veintiséis de Octubre y de Piura”, el Serfor solicitó al Gobierno Regional el expediente técnico para su revisión.

Roberto Seminario Trelles, administrador técnico en Piura del Serfor, informó que, en el marco de las competencias, el Serfor como autoridad nacional forestal y de fauna silvestre, tiene entre sus funciones, actuar como primera instancia en la gestión y administración de los recursos forestales y de fauna silvestre, dentro del ámbito territorial de su competencia, así como ejercer la potestad sancionadora en materia forestal y de fauna silvestre.

En ese sentido, también señaló que se “ha remitido comunicados a los gobiernos locales, expresando el compromiso del Serfor de fomentar ciudades verdes, para lo cual, el Serfor en Piura se ofrece a brindar asistencia técnica, a fin de consolidar las políticas públicas de forestería urbana y reducir el impacto de las diversas obras de construcción que pudieran afectar la flora y fauna silvestre en las ciudades”.

Adicionalmente, precisó que las intervenciones en las ciudades deben promover la protección, conservación y gestión sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, desde su concepción y deben involucrar a la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre.