Más de 1.4 millones de personas podrían verse afectadas ante un eventual sismo de magnitud mayor a 8.8 en la región Piura, según reveló el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), tras un estudio de escenario de riesgos elaborado junto a entidades técnico-científicas. En lo que va del año, esta zona norte registra 37 movimientos sísmicos.

Debido a su ubicación en la zona de subducción de placas tectónicas, la costa peruana registra áreas con alta acumulación de energía sísmica, según explicó José Luis Epiquién, especialista del Cenepred.

El estudio de escenarios de riesgos señala que Piura registraría un crítico panorama frente a un eventual desastre, debido a que 1’439,531 pobladores quedarían expuestos a graves impactos. Asimismo, la evaluación calcula daños potenciales en 418,317 viviendas, 852 kilómetros de carreteras, así como en 240 instituciones educativas y 240 establecimientos de salud de la región.

La advertencia del Cenepred señala, además que, los departamentos de Lima e Ica sufrirían severos impactos. Asimismo, contempla posibles afectaciones en regiones de la costa y zonas aledañas, como Tumbes, Lambayeque, La Libertad y otras más.

A la vez indica que un sismo de esta magnitud también podría generar un tsunami en la costa peruana.

37 SISMOS EN PIURA. Con el último sismo de magnitud 3.8 registrado el último miércoles y los tres movimientos sucesivos ocurridos la madrugada del martes, todos con epicentro en Sechura, la región Piura contabilizó 37 sismos en lo que va del año.

De acuerdo con la información de la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional (ORSYDN), que monitorea la actividad sísmica a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), entre los sismos de mayor magnitud registrados en lo que va del año figuran: el de 4.5 ocurrido el 3 de marzo en Máncora; el de 5 el 11 de abril en Lancones; el de 4.5 el 11 de mayo en Sullana; el de 5.5 el 13 de junio en Suyo; el de 4.9 el 21 de junio en Máncora; y el de 4.9 registrado el 11 de agosto en Sechura.

Jorge Carmona Reyes, coordinador del COER Piura y jefe de la ORSYDN, hizo un llamado a la población a fortalecer de manera permanente la cultura de prevención y preparación, con el objetivo de reducir riesgos, minimizar daños y salvar vidas. Dicha advertencia surge debido a los recientes movimientos registrados en la zona y los fuertes sismos que sacudieron a Venezuela de magnitudes 7.2 y 7.5; y Colombia, de magnitud 7.4.

El funcionario señaló que estos antecedentes deben motivar una mayor reflexión sobre la permanente actividad sísmica que caracteriza al territorio nacional y, al mismo tiempo, impulsar una preparación adecuada de la población. Ante esto, recomendó identificar con anticipación las zonas seguras dentro de las viviendas, centros de trabajo y espacios públicos; reconocer las rutas de evacuación y establecer lugares de reunión que puedan ser utilizados ante una eventual emergencia.