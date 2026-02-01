Declaran fundado el requerimiento de emisión y convalidación del mandato de detención judicial por siete días contra M.A.T.L, investigado por la presunta comisión del delito de robo agravado con subsecuentes lesiones graves en grado de tentativa, en agravio de J.P.M.S, quien fue herido de bala en la Urb. Santa Ana, en Piura.

Es así como la Segunda fiscalía provincial Penal de Flagrancia de Piura, a cargo de la fiscal provincial Sara Yarlequé Adrianzén, consiguió esta medida por siete días, lo cual tiene plazo hasta el 6 de febrero para hacer las diligencias dentro del marco de la investigación.

Cabe señalar que los hechos ocurrieron el 29 de enero de 2026, en la urbanización Santa Ana de Piura, donde el investigado presuntamente participó en un asalto utilizando un arma de fuego, realizando varios disparos, uno de los cuales impactó en la región abdominal de la víctima, ocasionándole lesiones de gravedad.

Como parte de los elementos de convicción que sustentan el requerimiento fiscal, se contó con el acta de intervención policial, el acta de hallazgo y recojo de especies, acta de ocurrencia policial de fecha 29 de enero de 2026 y el acta de inspección técnica policial, entre otros actuados relevantes.