La región Piura registra 2 457 casos de dengue hasta el 12 de mayo, informó el especialista en Salud Pública, Julio Barrena Dioses. Aunque no se reportan fallecidos, advirtió que los contagios mantienen una tendencia ascendente.

Según detalló, más del 16 % de los casos presentan signos de alarma y ya se han confirmado 12 casos de dengue grave, cifras superiores a las del año pasado. Además, indicó que la situación es más crítica en la subregión Morropón - Huancabamba, donde los casos superan los niveles esperados.

Ante este escenario, Barrena consideró necesaria la emisión de una alerta epidemiológica para fortalecer las acciones de prevención y control.

CASOS. El especialista explicó que actualmente más del 90 % de los casos corresponden al serotipo 3 del dengue, variante que comenzó a expandirse desde finales del año pasado.

Precisó que esta situación podría generar más complicaciones en personas que anteriormente estuvieron expuestas a otros serotipos, debido a la respuesta inmunológica que puede desencadenarse.

En relación con la vacunación, Barrena Dioses indicó que la región se mantiene a la espera de un nuevo lote de vacunas Qdenga, elaboradas por el laboratorio Takeda, para continuar con la aplicación de segundas dosis.

Precisó que miles de personas, incluidos adolescentes y personal de salud menor de 60 años, ya recibieron la primera dosis; sin embargo, todavía falta completar el esquema de inmunización.

“El nivel de protección no es el mismo con una sola dosis”, advirtió el especialista, al remarcar que las dos aplicaciones son fundamentales para lograr una respuesta inmunológica más efectiva frente a los cuatro serotipos del dengue.

El médico también alertó sobre las condiciones estructurales que favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti en Piura.

Indicó que solo el 15 % de la población cuenta con acceso continuo al servicio de agua potable, situación que obliga al 85 % restante a almacenar agua en recipientes dentro de sus viviendas.

El Ministerio de Salud recordó que limpiar adecuadamente los recipientes es un paso clave para evitar que el vector encuentre espacios donde colocar sus huevos. Para ello, pidió evaluar primero el estado de los envases —baldes, tinas, cubetas, tanques y sansones— antes de iniciar el almacenamiento.

La cartera de salud recomienda lavar y escobillar toda la superficie interna de los envases con detergente, ya que los huevos del Aedes aegypti pueden adherirse a las paredes y permanecer viables durante semanas incluso sin agua.

Una vez realizado este proceso, los recipientes deben mantenerse tapados herméticamente. El Minsa advierte que dejar agua sin tapa, incluso por algunas horas, permite que la zancuda hembra coloque sus huevos.