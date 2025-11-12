Por una infestación de pulgas se suspendieron las clases presenciales en la institución educativa “María Auxiliadora” de la villa La Legua, en Catacaos, y los padres de familia exigieron una inmediata intervención y solución por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Piura.

El director del colegio, Wilson Castillo, denunció que desde hace un mes se inició una proliferación de pulgas perjudicando a 325 estudiantes del nivel primario y hasta la fecha no hay una solución.

“Yo he llegado el 3 de noviembre a asumir el cargo y ya estaba el problema de la infestación de pulgas y he buscado ayuda en la Ugel y en la municipalidad de Catacaos, pero sin encontrar el apoyo”, indicó Castillo.

Criticó que pese a la solicitud hecha ante las autoridades de la Ugel de Piura para que se declare en emergencia sanitaria el colegio, hasta el momento no han llegado a verificar in situ la plaga de pulgas.

“Fui el lunes pasado, pero me dijeron que estaba en camino, pero luego me enviaron un mensaje indicando que tenían otra reunión. La Ugel me recomendó aplicar un insecticida y en coordinación con la Apafa lo echamos la semana pasada, pero les afectó a algunos niños que son sensibles y alérgicos y a una niña le ha picado una pulga y se le ha enronchado su carita, por eso hemos suspendido las clases presenciales y ahora están trabajando virtualmente”, explicó Castillo.

El docente informó que presentará un documento tanto a la Dirección Regional de Educación y al Gobierno Regional de Piura solicitando su intervención con un especialista y solucionar el problema.

“Este problema va a seguir porque en el exterior del colegio también está la plaga. Pedimos conciencia humanitaria a las autoridades y nos apoyen y el problema se solucione pronto para que los niños regresen a recibir sus clases en las aulas”, dijo.