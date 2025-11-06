Durante un operativo, personal de la comisaría de Parachique, La Bocana, en la provincia de Sechura, capturó a tres presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los Gatilleros de Parachique”. Los agentes les habrían encontrado dos armas de fuego dentro del vehículo.

Según la policía, la detención sucedió luego de una ardua persecución, donde los ahora detenidos quisieron escapar de la policía y son acusados de cometer diversos actos ilícitos penales en la jurisdicción y alrededores. Los sujetos se movilizaban en un vehículo mayor de placa de rodaje BFF-070 de color plomo, el mismo que quedó incautado junto con las armas de fuego.

Ellos fueron identificados como G.M.A.R (34 años), E.C.M (27 años) y G.S.V.G (29 años), lo cual fueron intervenidos y serán investigados por el presunto delito de fabricación, comercialización, uso o porte de armas de fuego, quedando detenidos en la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

Los agentes indicaron que los operativos continúan en diferentes zonas de la provincia de Sechura con la finalidad de contrarrestar los actos delictivos.