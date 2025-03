Integrantes del comité de recepción de la Universidad Nacional de Frontera (UNF) de Sullana, recibieron la obra del laboratorio de tecnología de alimentos y procesos para la investigación, valorizada en más de S/6 millones, a pesar que no verificaron su correcto funcionamiento y operatividad de las instalaciones sanitarias. Así lo detectó la Contraloría General de la República que, además, encontró deficiencias en el proceso constructivo y partidas ejecutadas parcialmente.

Según el informe de hito de control N°3621-2025, el comité de recepción de obra, el contratista y la supervisión, suscribieron el acta de observaciones indicando que no se realizó las pruebas de agua y desagüe, debido a que las redes de agua y desagüe de la edificación, no se encontraban empalmadas a las redes principales de la universidad. Asimismo, la obra presentaba partidas no ejecutadas, parcialmente ejecutadas y con deficiencias técnicas.

A la vez, suscribieron el acta de recepción, dejando constancia que no se pudo corroborar el funcionamiento de las instalaciones sanitarias. Ante esto, la comisión de control efectuó una visita de inspección física el 5 de marzo de 2025, observando que la puerta P-6 de los servicios higiénicos de hombres y mujeres del primer, segundo y tercer nivel, presentan aberturas y rajaduras.

“(...) Las deficiencias como aberturas y rajaduras de la madera reveladas, durante la visita de inspección física, revelan un deterioro prematuro de las puertas instaladas”, señala el documento.

A la vez, observaron problemas de fuga de agua en los servicios higiénicos y en varios ambientes de la obra. Asimismo, fuga de agua en lavaderos de laboratorio de lácteos y laboratorio de azúcares y derivados.

“(...) El comité de recepción no habría verificado el funcionamiento y operatividad de las instalaciones sanitarias de la obra, las mismas que han sido ejecutadas sin considerar lo establecido en el expediente aprobado. Asimismo, quedó evidenciado que la obra presenta fugas de agua en los servicios higiénicos de los tres niveles y lavaderos de diferentes laboratorios”, señalan los auditores del órgano de control.

Ante lo indicado en el informe de la Contraloría General de la República, la Universidad Nacional de Frontera (UNF) de Sullana señaló que el edificio se encuentra operativo. “Es importante resaltar que el edificio se encuentra 100% operativo y en pleno funcionamiento. Durante la ejecución de la obra, los profesionales a cargo de la supervisión realizaron todas las pruebas correspondientes con los equipos de bombeo, garantizando su correcto desempeño. Por ello, se otorgó conformidad a la partida. La Universidad Nacional de Frontera reafirma su compromiso con la calidad y el cumplimiento óptimo de la construcción, siempre en beneficio de los estudiante”, informó la UNF ubicada en la localidad de Sullana.