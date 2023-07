La llegada de las Fiestas Patrias no solo traerá celebraciones, sino también un gran movimiento económico con el pago de las gratificaciones para los trabajadores de la región Piura, lo que atraerá a los “marcas”, entre ellos, feroces extranjeros y mujeres jóvenes que proliferan a inmediaciones de las entidad bancarias y financieras.

Al respecto, el exjefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, comandante PNP en retiro, Alfonso Llanos Flores, señaló que los delincuentes están preparándose porque saben que en este mes se mueven grandes cantidades de dinero.

“A la ciudadanía que va a hacer un manejo de dinero en efectivo, le recomendamos que no saquen en abundancia de los cajeros de los bancos, ya que en todo lugar hay “marcas”. Que tengan en cuenta que no solo son hombres, sino mujeres y jóvenes, porque captan también a estudiantes. Una recomendación básica, es que hagan movimientos a través de los sistemas electrónicos. Y si van a sacar dinero, que tomen las medidas y no expongan su dinero que todo el mundo lo vea”, dijo Llanos.

Explicó que el hampa se está preparando para perpetrar asaltos en estas Fiestas Patrias por el pago de las gratificaciones. “Los delincuentes están preparándose para asaltar en estas fiestas, porque saben que hay bastante manejo de dinero en esta época”, dijo Llanos.

Pidió a la Policía un plan eficaz ante los feroces delincuentes que pululan en nuestra región como lo ocurrido en el último asalto a un cambista en la calle Arequipa en Piura. “La Policía tiene un plan de operaciones como medida de seguridad ante la población. Debe ser muy eficaz y muy establecida con una estrategia donde va a ver cualquier cantidad de “marcas” y asaltantes en motos”.

Indicó que nuestro país se ha llenado de avezados hampones extranjeros.”Lamentablemente, hemos importado delincuentes que son demasiado avezados y muy salvajes. En ello, la Policía debe tener mayor énfasis en poder contrarrestarlos”, dijo Llanos.

LEE TAMBIÉN || Comuna de Veintiséis de Octubre contrató a locadores sin experiencia en plena emergencia por lluvias

En tanto, se supo que la próxima semana, la I Macro Región Policial de Piura, lanzará las acciones que tomarán por Fiestas Patrias que se avecinan, el cual será anunciado por el general PNP Miguel Cayetano en una conferencia de prensa.

Cabe recordar que la situación en esta región norte es preocupante, ya que registra varios crímenes, entre ellos, algunos para robarles a sus víctimas en los seis meses que van del presente año.

Uno de últimos hechos, ocurrió el pasado 28 de junio en la carretera Panamericana Norte, en Mallares de Marcavelica, Sullana, cuando 2 sujetos en motocicleta balearon al comerciante Santos Yamunaqué (56) por robarle S/10,000 quien murió en el Hospital de Sullana. Mientras que en Piura, el pasado 20 de junio, el obrero Hilario Rosas (65), murió de una bala perdida, tras un enfrentamiento entre la Policía y delincuentes que llegaron a asaltar al restaurante “Entre Tiempo”.

