Integrantes de 60 familias del asentamiento humano 28 de Julio del distrito de Castilla viven en medio de aguas putrefactas por el colapso de la red de alcantarillado desde hace tres días. Tampoco cuentan con el servicio de agua potable.

Los vecinos indicaron que llevan tres días viviendo en medio del colapso de desagües que ha inundado sus viviendas y sus calles.

“Llevamos con este problema más de 18 años, todos los años es lo mismo. Son tres días con el colapso de desagüe y con la falta de agua y la EPS Grau no nos da solución, nos prometen una motobomba pero hasta el momento no llegan a dar solución al problema”, indicó el teniente gobernador de 28 de Julio, Ángel Jiménez Pintado.

Los vecinos pidieron apoyo al alcalde de Castilla para que les done sacos con arena para evitar que el agua de desagüe que se encuentran en las calles ingrese a sus viviendas.

“Les pedimos al alcalde de Castilla, al gobernador regional, al alcalde de Piura y a los congresistas que nos apoyen con este problema que llevamos por muchos años y que se agudiza cuando llueve”, dijo el dirigente.

Los pobladores precisaron que los más perjudicados son los niños y personas de la tercera edad.

“Hay niños y ancianos vulnerables. No tenemos agua, queremos cisternas. La EPS Grau tiene que dar una solución definitiva, nos indicaron que nos enviarían una motobomba para retirar el agua hacia el río Piura, pero hasta el momento no hay solución. No somos animales para vivir así”, dijo la dirigente de la Juveco, Giuliana Tezén Rentería

Agregaron que también tienen el problema por la presencia de 4 camales de pollos.

“Ya hemos hecho solicitudes para el cierre de esos camales, pero hasta el momento tampoco nos dan solución porque también provocan el colapso de la red de alcantarillado, todos los días sacan de la red de desagüe plumas”, indicaron los moradores.