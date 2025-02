Un grupo de vecinos de la urbanización Miraflores protestó en los exteriores de la Municipalidad de Castilla ante el aumento injustificado de los arbitrios municipales para el 2025. Advirtieron que no cancelarán los arbitrios e impuesto predial.

Desde las primeras horas de la mañana, los ciudadanos llegaron con carteles en mano y a viva voz le exigieron al alcalde de Castilla, Walther Guerrero, les expliqué técnicamente sobre el aumento de arbitrios, pues algunos residentes han registrado incrementos superiores al 600% en comparación con los montos del 2024.

Advirtieron que no cancelarán ni los impuestos ni arbitrios. Por el contrario, harán un recálculo de acuerdo con ley y tampoco descartan demandar a la autoridad por el incremento de impuestos.

“Están haciendo uso ilegal de su posición de autoridades, nos están robando, tratando de cubrir huecos que tengan, tratando de aprobar lo que no se puede aprobar. La referencia es del año 2024 y a partir de allí se tiene que aprobar el aumento que no puede ser más de 2.5% que es índice del consumidor y el impuesto predial es partir del año anterior y debe bajar porque los bienes se van depreciando, por ese concepto debe bajar”, dijo un vecino que evitó identificarse por temor a represalias.

Agregó que los arbitrios no pueden cobrar por servicios que no lo dan porque no tienen parques ni jardines, tampoco limpieza pública y mucho menos el servicio de Serenazgo. “Lo llaman como 20 veces y llegan y solo te miran y se van, no tenemos que pagar por servicios que no brindan”, puntualizó.

Recalcaron que a través de memoriales han solicitado al alcalde de Castilla los atienda, pero hasta la fecha no tienen respuesta.

El presidente de la Junta Vecinal Comunal, Miguel Augusto Ordoñez, explicó que la Ordenanza Municipal N.º 019-2024, que establece el aumento, no fue socializada con la comunidad antes de su aprobación, lo que impidió que los vecinos pudieran conocer su sustento técnico, la estructura de costos y los criterios utilizados para determinar las nuevas tarifas. Además, la información sobre la estructura de costos no se encontró en la página web.

“Este incremento no solo es exagerado, sino también carece de una justificación técnica que explique cómo se calculó. Los vecinos sienten que están pagando por servicios que no corresponden a la calidad ni la frecuencia con que se brindan”, indicó.