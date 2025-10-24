Vecinos reclaman por colapso de agua
Vecinos de la calle José Abelardo Quiñones, del A.H Nueva Esperanza, en Veintiséis de Octubre, reclamaron por el colapso de agua potable en la zona y responsabilizaron a la empresa que ejecutó la obra de pistas y veredas, ya que el agua sale debajo del pavimento.

El morador Pier Cueva precisó que este proceso se ha presentado hace semanas en algunas viviendas, pero el problema se ha prolongado a más casas, pese a ello nadie se ha apersonado a la zona para dar solución, por lo que el agua sigue desperdiciándose.

Los vecinos señalan que el problema se debe a que las redes de agua y alcantarillados ya se encuentran obsoletas, aun así, el gobierno regional ejecutó esta obra que afecta actualmente a los ciudadanos. Además, cuestionaron la obra por deficiencias en su ejecución.

Los moradores de la zona indicaron que si no dan solución a este grave problema se verán obligados a salir a protestar contra el gobierno regional.

