Vecinos de la calle José Abelardo Quiñones, del A.H Nueva Esperanza, en Veintiséis de Octubre, reclamaron por el colapso de agua potable en la zona y responsabilizaron a la empresa que ejecutó la obra de pistas y veredas, ya que el agua sale debajo del pavimento.

El morador Pier Cueva precisó que este proceso se ha presentado hace semanas en algunas viviendas, pero el problema se ha prolongado a más casas, pese a ello nadie se ha apersonado a la zona para dar solución, por lo que el agua sigue desperdiciándose.

Los vecinos señalan que el problema se debe a que las redes de agua y alcantarillados ya se encuentran obsoletas, aun así, el gobierno regional ejecutó esta obra que afecta actualmente a los ciudadanos. Además, cuestionaron la obra por deficiencias en su ejecución.

Los moradores de la zona indicaron que si no dan solución a este grave problema se verán obligados a salir a protestar contra el gobierno regional.