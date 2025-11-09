La Junta Vecinal Comunal Plaza Tres Culturas espera la paralización de la obra donde se ejecutará el tanque de tormentas, en el marco de la obra del proyecto de drenaje pluvial que ejecutan en el centro histórico de la ciudad.

El abogado de la Juveco, Fernando Casanova, declaró que la obra que se pretende ejecutar en esta parte no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por lo que deben parar los trabajos a fin de subsanar estas observaciones.

Para ello, informó que la Fiscalía de Medio Ambiente recepcionó su denuncia y decidió empezar una investigación preliminar respecto al caso donde se ha aclarado el tema del expediente técnico.

“Decidió empezar una investigación preliminar respecto a esta denuncia interpuesta. Hemos dicho a la autoridad fiscal que el expediente en el que se está realizando la intervención y destrucción de las avenidas en el centro histórico implica la destrucción del casi 40% del parque Pizarro Tres Culturas. La Fiscalía lo que ha hecho es pedirle al gobierno regional le remita dentro de un plazo de cinco días el estudio del impacto ambiental”, precisó.

Asimismo, indicó que ya venció el plazo para que el GORE entregue el informe, pero no lo habrían presentado porque no existe. Precisó que la solicitud de formalización de la denuncia fue ingresada ayer 7 de noviembre ante la Fiscalía, y que el lunes 10 deberán reunirse con la fiscal a cargo del caso.

“La Fiscalía debe inmediatamente realizar la denuncia penal. No hay estudio. No es posible que una de las más grande de la ciudad no tenga un estudio de impacto ambiental”, insistió el abogado.

Por su parte, Mela Salazar informó que pese a las promesas del gobierno regional que ofreció reubicar el tanque de tormentas, nunca cumplió con este anuncio. “Ese ofrecimiento no quedó en nada. Nos tomó el pelo, nos engañó, nos mintió”, dijo Salazar.