Contando con la conducción de la simpática Maju Mantilla y Paco Bazán, además del saxofonista Freddy Herrera y el artista internacional Danni Úbeda, fue elegida y coronada las reinas Miss y Señora Paita 2026, que engalanarán los festejos por el 165° aniversario político y los 494 años de creación de la ciudad.

“Miss Paita 2026” recayó en Vianca Castillo Zapata, quien se llevó la corona, mientras Damiley Morán Ruiz fue “Miss Simpatía“ y Joaquina Morán Aradiel ”Miss Turismo“.

SEÑORA PAITA

La Plaza Mayor de este puerto piurano, reunió a cientos de familias que disfrutaron de una ceremonia llena de música y emoción.

En la categoría Señora Paita 2026, la ganadora fue Seny Juárez Lachira, con Isabel Correa Fiestas, como “Señora Simpatía“ y Milena Talledo Bruno como ”Señora Turismo“.

Este año se incorporó la premiación al Mejor Traje Alegórico, que fue otorgada al diseñador Jorge Pingo Chunga con su vestido “Gaviota: Majestad Blanca del Pacífico”.