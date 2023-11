Una gran multitud participó de la marcha por la paz y tranquilidad del pueblo de Sechura tras el asesinato de la docente de inicial Elizabeth Anaí Querevalú Fiestas, quien se encontraba desaparecida desde el 1 de noviembre. La población se movilizó hacia la comisaría sectorial de Sechura, el Ministerio Público, la municipalidad de Sechura y la casa de la joven asesinada.

“Hemos salido a pedir ayuda y no tuvimos respuesta. Como familiares hemos buscado en la calle, casas abandonadas y la hemos encontrado muerta, tirada en un río, torturada, violada”, fueron las palabras de su primo Jhony Fiestas, quien denunció la inacción de la Policía y de las autoridades, que no apoyaron en su búsqueda.

Jhony Fiestas asegura que habría dos sospechosos de la muerte de la joven docente y se trataría de su exenamorado y de otro joven que la acosaba, quien ya viene siendo identificado por la Policía para determinar responsabilidades.

El primo de la víctima agregó que este último ya no se encontraría en su casa, por lo que las sospechosas aún son mayores.

“Hay dos sospechosos, el exenamorado y uno que la acosaba, pero por temas de investigación no puedo revelar los nombres. El que la acosaba ya no está en Sechura y está como no habido. Mi prima ha sido violada, golpeada salvajemente con una herramienta punzocortante y la tiraron al río aún viva, pero agonizando”, indicó Fiestas.

Asimismo, cuestionó que el Ministerio de la Mujer recién se haya comunicado con la familia cuando ya fue hallada muerta la docente.

“Ayer en la noche (domingo) cuando ya estaba fallecida mi prima (se comunicaron) y solo para brindar ayuda psicológica a los padres”, sostuvo.

Por su parte, Jacinto Antón, tío de la víctima, precisó que pese a que la necropsia arrojó asfixia por sumersión (ahogamiento), para ellos la joven fue violada y torturada tras asegurar que el cuerpo presenta golpes en la cara y cabeza.

“La han asesinado a mi sobrina. Parte de la necropsia dice que por ahogamiento porque la hemos encontrado con la cabeza sumergida, pero la fiscal nos comentaba que es posible que la hayan arrojado con algo de vida en ese lugar y se ha ahogado. Esa es la hipótesis que nos dan. Pero el médico legista nos confirmará. Tiene orificios, que son señales de que la han torturado. En la frente tiene uno (orificio)”, dijo Antón.

Para Antón, las sospechas recaen en el exenamorado, quien señala que se habrían encontrado conversaciones en el celular de la joven antes de su desaparición. Asimismo, dijo que la expareja ya no estaría en su vivienda.

“El joven tiene una mototaxi azul con negro, que coincide con la moto que se ve en el video de la cámara de seguridad. Es muy posible que haya sido el conductor de la mototaxi, pero ya no está, ya apagó el celular, en la casa lo niegan, unos dicen que está en Piura, otros en Chiclayo, ya lo dieron por desaparecido. […] no aparecen llamadas de teléfono de él (exenamorado) todo ha sido por mensajes de WhatsApp”, indicó.

