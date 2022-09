La Contraloría General de la República precisó que la Dirección Regional de Salud de Piura (Diresa) compró una planta de oxígeno medicinal por casi 1′900,000 soles a un proveedor que no cumplió con las especificaciones técnicas requeridas para el establecimiento de salud I-4 de Huancabamba.





Irregularidades

El Informe de Control Específico 009-2022-2-4529-SCE detalla que en agosto de 2021, la Diresa adquirió, mediante contratación directa, una planta generadora de oxígeno tipo PSA de 15 a 20 m3 por hora tipo dúplex. Sin embargo, la comisión de auditores evidenció que se otorgó la buena pro a un consorcio que no acreditó documentalmente la totalidad de requisitos de cada componente de la planta, incluso los encargados de evaluar las ofertas de los postores aplicaron criterios distintos y solo se admitieron tres de las ocho propuestas presentadas.

Además, los funcionarios de la entidad otorgaron cinco días adicionales al plazo establecido en el contrato (43 días calendarios) para el cumplimiento de la prestación, declarando posteriormente a ello procedente la solicitud de la ampliación de plazo N° 1, a pesar que los hechos no fueron acreditados y el sustento presentado no configuraba la causal invocada de atrasos o paralizaciones no imputables al contratista. El funcionario que aprobó esta ampliación tampoco contaba con facultades para hacerlo. Asimismo, no advirtieron que las especificaciones solicitadas para la planta no eran compatibles con el grupo electrógeno adquirido previamente. También la entidad aprobó la regularización de la contratación directa sin tener las facultades para hacerlo, ya que debió efectuarse mediante acuerdo del Consejo Regional.