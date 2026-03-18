En su intento de rescatar a tres agricultores que eran arrastrados por la fuerte corriente del río Piura, un humilde poblador desapareció en sus aguas, la mañana de ayer, a la altura del centro poblado de Chihuahua, en el distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón.

El hecho se registró al promediar las 12:30 del día en circunstancias en que el poblador, Dany Laurente Dama, observaba como un grupo de agricultores a bordo de una balsa trasladaba diversos productos, entre estos alimentos, terminó cayendo al río Piura debido al incremento del caudal y eran arrastrados por la fuerte corriente.

En un acto de solidaridad y heroísmo, junto a otros pobladores, se lanzaron al río para intentar rescatarlos, pero lamentablemente él terminó siendo arrastrado por la fuerte corriente del agua, cuyo caudal aumentó a consecuencia de las torrenciales lluvias que se registran durante varias semanas en la zona de la sierra de Piura.

“La lancha ha quedado sin combustible en medio del río Piura y ha sido arrastrada y tres pobladores se lanzaron para auxiliarlos, y uno de ellos es quien desaparece. Una de las personas que trató de rescatar y ayudar a los que estaban en la lancha es que se perjudica desapareciendo en las aguas del río Piura”, informó el secretario técnico de la municipalidad de Buenos Aires, Irving Román.

Precisamente, la comuna distrital de Buenos Aires a través de un comunicado informó el lamentable incidente ocurrido en el centro poblado de Chihuahua. “Se informa a toda la población que, en horas recientes en el Centro Poblado de Chihuahua, se ha producido la caída de una balsa mientras un grupo de agricultores trasladaba sus productos. Como consecuencia de este lamentable suceso, el Sr. Dany Laurente Dama se encuentra desaparecido hasta el momento”, se lee en el mencionado comunicado

Además, la comuna solicitó el apoyo de la población para su búsqueda y ubicación. “Ante esta situación, se solicita el apoyo solidario de toda la población para colaborar en las labores de búsqueda, brindando cualquier información que pueda ayudar a ubicar a la persona desaparecida. Se recomienda a quienes deseen apoyar, acercarse a la zona del incidente o comunicarse con las autoridades correspondientes para coordinar esfuerzos de manera segura y organizada”, informó.