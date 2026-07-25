Efectivos policiales intervinieron a un ciudadano ecuatoriano a quien le encontraron 353 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC), tras un operativo realizado en el distrito de Veintiséis de Octubre en la provincia de Piura.

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La intervención fue realizada en la intersección de las calles La India y Prolongación Alameda del asentamiento Armando Villanueva del Campo, donde los agentes del Grupo Intao-Terna del Escuadrón Verde de Piura detuvieron al extranjero E.R.M.L., de 28 años.

Dicho sujeto es investigado por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de microcomercialización de drogas. El intervenido fue puesto a disposición de la unidad policial especializada para continuar con las diligencias de acuerdo a ley, en coordinación con el representante del Ministerio Público.