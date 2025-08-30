La EPS Grau informó que, debido a trabajos de mantenimiento programados por la empresa ENOSA, se paralizará temporalmente el funcionamiento de determinados pozos en los distritos de Piura y Castilla; restringiendo con ello el servicio de agua potable en sus respectivas zonas de cobertura.

En el caso de Castilla, hoy sábado 30 de agosto se realizarán los mencionados trabajos de mantenimiento programado de 07:00 a.m. a 03:00 p.m.; lo cual ocasionará la inoperatividad momentánea de los pozos Grau, El Indio, Cortijo y San Bernardo.

Con relación a Piura, el día domingo 31, en el horario de 07:00 a.m. a 04:00 p.m., se efectuarán las labores programadas por la empresa de energía eléctrica, las cuales afectarán el funcionamiento del pozo Pachitea y el reservorio Buenos Aires.

La EPS Grau reitera que esta restricción tendrá lugar por motivos ajenos a la entidad prestadora; por lo cual se informa a la población usuaria con la antelación posible según lo permite la programación anunciada por la empresa a cargo de dichos mantenimientos.

Zonas involucradas:

Pozo Grau: Cercado de Castilla y A.H. Talarita I-II Etapa.

Pozo El Indio: Urb. San Bernardo, A.H. Chiclayito, A.H. El Indio y Urb. Brisas.

Pozo El Cortijo: A.H. Campo Polo, A.H. 28 de Julio, A.H. Las Montero, A.H. Miguel Cortés, P.J. El Indio (zonas bajas), A.H. Juan Pablo II y A.H. Calixto Balarezo.

Pozo San Bernardo: Urb. San Bernardo, Urb. Las Brisas, A.H. Chiclayito, A.H. Independencia, A.H. Jesús María, A.H. Sánchez Arteaga, A.H. Juan Pablo II y A.H. El Indio.

Pozo Pachitea: A.H. Pachitea, A.H. Las Palmeras, Urb. Santa Isabel, Urb. Angamos, Zona del Mercado, Barrio Norte.

Reservorio Buenos Aires: A.H. Buenos Aires, Urb. Clarke, Urb. San José, Urb. Banco de la Nación, Av. Urteaga, Res. Miguel Grau, Urb. Magistrados, Urb. San Lorenzo, Urb. Taiman, Urb. San Miguel, Urb. California, Urb. San Isidro, Urb. Monterrico, Urb. Santa Ana.