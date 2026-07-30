El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, Javier Bereche Álvarez, respaldó el anuncio del aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), que representa el 27% y que beneficiará a 1.5 millones de peruanos.

El empresario explicó que este aumento del sueldo que se mantenía estancada desde el año 2022, representa 275 soles aplicado en un solo tramo, tiene aspectos positivos y negativos.

Afirmó que este ajuste se presenta como un reconocimiento necesario al capital humano, buscando fortalecer el poder adquisitivo de un segmento considerable de la población económicamente activa que percibe el sueldo mínimo.

Bereche agregó que las MYPEs representan el 95% del tejido empresarial del país y son las principales generadoras de empleo bajo el régimen de RMV. “Se destaca la implementación de un bono compensatorio, vital si se considera que el 80% de los beneficiarios del aumento laboran en este sector”, dijo.

Agregó que la medida es percibida como una “señal de reactivación” novedosa, pues tras un periodo prolongado donde las administraciones previas omitieron el rol del sector privado en la reactivación el enfoque actual busca cerrar brechas de insatisfacción ciudadana y carencias sociales a través del fortalecimiento de la formalidad privada.

Subrayó que este aumento podría ocasionar un riesgo de inflación. “Subir 27% en un solo tramo puede trasladarse a los precios finales de los productos como servicios, productos de consumo, lo que suele comprar la gente, tú le das 27% más a un 1.5 millones de personas, lo que van a ser mañana es salir a comprar más y según las leyes económicas cuando hay mayor consumo, los precios suben”, explicó.

Dijo que con esta medida muchos desistirán a la formalización. “Si el costo laboral sube, habrá menos personas que quieran formalizar”, dijo.