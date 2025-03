El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura (Camco), Mateo Gómez, manifestó que el proyecto hídrico minero El Algarrobo, ubicado en el centro poblado de Locuto, en el distrito de Tambogrande, que será ejecutado por compañía minera Buenaventura, traerá grandes oportunidades económicas y de crecimiento en los diferentes sectores de la región.

“El proyecto El Algarrobo puede ser una gran oportunidad para la región Piura porque podría crear empleos y generar divisas para el país. Cualquier proyecto de inversión formal en el Perú puede hacer retroceder a la minería ilegal, que está cerca de Tambogrande”, afirmó Gómez.

Recalcó que este proyecto también es una gran oportunidad para la economía regional.

“Haría crecer el PBI regional por lo menos en 23%, las exportaciones de Piura podrían incrementarse significativamente y el proyecto representa una palanca para los sectores de transportes, ferreterías, empresas de agregados, comerciantes de la zona”, afirmó Gómez.

Subrayó que se decida o no el proyecto, será beneficioso para la población de Locuto, Ocoto, La Greda que se encuentran en la margen izquierda del río Piura, que actualmente no tienen agua ni saneamiento.

“Este proyecto tiene una gran virtud, que aunque no se lleve a cabo la exploración y explotación minera, en los próximos años se va a dedicar a buscar agua sostenible y dejar proyectos y emprendimientos sostenibles relacionados con el agua para los pobladores de la zona”, precisó Gómez.

El presidente de la Camco manifestó que existen pobladores de esa zona a favor de El Algarrobo.

“Los jóvenes de esas zonas no tienen actualmente oportunidades, pero con esta inversión tendrán opciones. Al proyecto se opone gente que no vive allí, dirigentes de la margen derecha del río Piura, la cual está desarrollada con cultivos permanentes y que no se verán perjudicadas por el proyecto que contempla exploración subterránea”, dijo.

A su turno, el catedrático de la Universidad de Piura (UDEP), Guillermo Dulanto, subrayó que toda actividad económica es beneficiosa para la región.

“Cualquier actividad económica es beneficiosa, pero hay que ver cualquiera que sea, pesca, agricultura, minería, genera algún problema con el ambiente. Lo que tendrían que investigar es si el proyecto utilizará tecnología de punta y que respete los temas ambientales. El proyecto tiene varias fases, y en la primera se tratará de proveer agua a toda la zona a intervenir antes de la exploración”, indicó Dulanto.

El docente resaltó que los pobladores deberían de informase del proyecto.

“La población debe estar bien enterada de cuales son los beneficios y perjuicios de la inversión”, afirmó Dulanto.