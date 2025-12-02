Accidente se registró en la provincia de Huancabamba
Diversos pasajeros, entre ellos profesores, resultaron heridos, luego que una combi en la que se trasladaban sufrió un volcadura en la provincia de Huancabamba, .

El accidente se registró a las 3:30 de la mañana, donde el vehículo sufrió la volcadura en la carretera Huarmaca-Hualapampa, resultando con diversas heridas y siendo trasladados a los centros de salud de Huarmaca y Santa Teresa.

Se conoció que los docentes que quedaron heridos, se trasladaban de Chiclayo a la ciudad de Huarmaca. En tanto, la Policía que llegó a la zona, realizó las diligencias correspondientes.

