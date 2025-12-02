Diversos pasajeros, entre ellos profesores, resultaron heridos, luego que una combi en la que se trasladaban sufrió un volcadura en la provincia de Huancabamba, región Piura.

El accidente se registró a las 3:30 de la mañana, donde el vehículo sufrió la volcadura en la carretera Huarmaca-Hualapampa, resultando con diversas heridas y siendo trasladados a los centros de salud de Huarmaca y Santa Teresa.

Se conoció que los docentes que quedaron heridos, se trasladaban de Chiclayo a la ciudad de Huarmaca. En tanto, la Policía que llegó a la zona, realizó las diligencias correspondientes.