Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Sullana, plantearon incorporar al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de la Producción a la mesa técnica de trabajo, con el fin de fortalecer la articulación interinstitucional y garantizar el impulso del proyecto del Megamercado Municipal de Sullana que ejecutarían en el excuartel del Ejército, teniente Miguel Cortés.

Dicha medida dicha propuesta por el alcalde de esta ciudad, Marlem Mogollón, que sostuvo hoy una reunión de coordinación con el viceministro de Defensa, Walter Fernando Chávez Cruz, con el objetivo de acelerar las gestiones con el Ejército del Perú relacionadas con la transferencia del mencionado excuartel, conforme a lo establecido en la Ley N.° 30743.

Señalaron que esta obra permitirá ordenar las actividades comerciales, dinamizar la economía local y mejorar las condiciones de atención de miles de comerciantes que se ubican en la avenida Buenos Aires y en calles aldañas.