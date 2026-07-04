El asesor de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), ingeniero Miguel Yamasaki, explicó que, tras la viabilidad del proyecto del drenaje pluvial para Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá acelerar el tema del presupuesto para la elaboración del expediente técnico.

Miguel Yamasaki señaló que la ANIN implementará el esquema internacional de contratos NEC 3 bajo la modalidad de “Fast-track” para acelerar el megaproyecto de drenaje pluvial de Piura, permitiendo la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra de forma simultánea.

“Lo que buscamos ahora después de la aprobación o la viabilidad del perfil es buscar un contratista y que este se encargue de la elaboración del expediente técnico y también de la ejecución de la obra, pero, como les digo, esperemos que se dé por paquetes, nosotros lo hacemos por partes y vamos avanzando”, explicó Yamasaki.

De otro lado, se anunció que el esperado proyecto integral para el control de inundaciones del río Piura se encuentra en las oficinas del MEF y se proyecta obtener su viabilidad para este 15 de julio.

Las intervenciones serán en quebradas y drenajes naturales que aportan caudales extraordinarios durante eventos extremos, ríos afluentes que contribuyen al incremento de caudales en el río principal, el río Piura como eje principal de conducción hidráulica y los sistemas de evacuación y salida de aguas hacia el mar.

Según la exposición de la ANIN, planean obras en las defensas ribereñas del río Piura cuenca alta, media y baja, desde la provincia de Morropón (Salitral, Buenos Aires La Matanza, Chulucanas), Tambogrande, Piura y Castilla, además de las zonas del Bajo Piura, Veintiséis de Octubre y Catacaos.