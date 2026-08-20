El general PNP Daniel Jares, jefe de la Región Policial de Piura, y el coronel PNP Javier Méndez, jefe de la Divincri, expresaron su indignación contra el Ministerio Público y el Poder Judicial por la liberación de los tres sujetos que son investigados por el asesinato de Boris Fabián Ancajima y Angie Álvarez Zapata, ocurrido el pasado 29 de julio en un bar del distrito de Castilla.

Méndez indicó que realizaron las investigaciones. “(...) El seguimiento y recorrido nos permitió que el hecho había sido por dos sujetos en una motocicleta. Se determinaron elementos de convicción que, de manera objetiva, vinculaban estos vehículos y a estas personas con el hecho criminal”, dijo.

Cuestionó a los operadores de justicia de Piura. “No entendemos la actitud o el procedimiento que han realizado los operadores de justicia como el Ministerio Público y el Poder Judicial que les han dado libertad”, indicó.

Además, dijo que habrían pruebas en el celular que involucrarían a esta banda. “Hemos encontrado seguimientos y amenazas en la cual, uno de los delincuentes, le hace a la víctima desde el día 13 de junio. Entonces, quiere decir que habido un acto preparatorio para que se consuma el hecho criminal”, dijo Méndez que, además señaló que el fiscal debió haber solicitado el informe policial con todos los actuados.

Mientras tanto, el general PNP Daniel Jares expresó su indignación: “Este gran trabajo que realizó la Policía Nacional capturando a esta banda criminal demandó el esfuerzo de horas y días de más de 20 efectivos policiales y fácilmente salieron en libertad. Ese es el motivo de la indignación de nuestro coronel, jefe de la Divincri y del personal que ha tenido a cargo este caso”, dijo.

Añadió: “(...) Vamos a presentar la queja correspondiente para que las autoridades realicen una investigación, tanto al Ministerio Público como al juez que ha dado esta (libertad)”, dijo el general.