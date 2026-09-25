En el marco de la Semana de la Prevención del Embarazo Adolescente, la Oficina de Intervenciones Sanitarias de la Dirección Subregional de Salud “Luciano Castillo Colonna” en coordinación con la Municipalidad Provincial de Sullana, viene realizando una feria integral de salud en esta ciudad. Esta iniciativa busca sensibilizar e informar a la comunidad sobre la prevención y la detección oportuna de distintos tipos de cáncer.

[PUEDES VER: Sullana será sede de foro binacional sobre conservación del agua]

El evento denominado “La mejor protección es una buena decisión”, se lleva a cabo este viernes 25 de septiembre, de 9:00 de la mañana a 12 del mediodía en la explanada de la Plaza de Armas local y reúne a profesionales de diferentes estrategias y servicios de salud que brindan orientación y acciones preventivas destinadas a promover el cuidado integral de la salud de adolescentes y jóvenes.

En la jornada se han instalado módulos informativos y educativos, además de actividades de consejería y orientación, promoviendo una atención articulada y multidisciplinaria frente a las necesidades de los adolescentes.

Asimismo, durante la actividad ofrecen servicios complementarios de planificación familiar, tamizajes preventivos y charlas educativas orientadas al cuidado integral de la salud.