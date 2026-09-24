La Mancomunidad Municipal de la Cuenca del Río Chira realizará este viernes 25 de septiembre el Foro-Taller Binacional “El agua, su conservación y la seguridad alimentaria en la cuenca Catamayo-Chira”, en el salón Carlos Augusto Salaverry de la Municipalidad Provincial de Sullana a las 9:00 de la mañana con la participación de representantes de Perú y Ecuador.

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Durante el foro se abordará la gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca transfronteriza Catamayo-Chira, así como estrategias orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de la población.

El encuentro permitirá analizar los desafíos que enfrenta la cuenca debido a la variabilidad climática, cuyos efectos impactan en la agricultura y pueden comprometer el abastecimiento de agua para consumo humano.

La actividad forma parte de las acciones programadas por la Mancomunidad Municipal de la Cuenca del Río Chira, presidida por el alcalde de Sullana, Marlem Mogollón Meca e integrada por los alcaldes provinciales de Talara, Paita y Ayabaca.