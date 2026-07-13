Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Piura en coordinación con la Unidad Canina y el Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutó un operativo en el penal de varones de Piura (ex Río Seco), el último fin de semana.

La inspección se inició aproximadamente a las 9:20 a. m., aprovechando las horas de mayor afluencia debido al ingreso de la visita femenina al establecimiento. Las labores de fiscalización se concentraron en el interior de la puerta principal de acceso como en la zona perimetral externa, lugar donde las visitantes realizan las filas para ingresar.

Bajo estrictas medidas de seguridad, los agentes efectuaron revisiones minuciosas apoyados por los canes adiestrados, con el objetivo primordial de detectar de forma oportuna el ocultamiento de sustancias ilícitas y artículos no autorizados, ya que, en varias oportunidades, mujeres han sido detenidas por pretender ingresar productos prohibidos.

Según informaron, con este operativo buscan garantizar el orden interno y prevenir actividades delictivas.