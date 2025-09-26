Diveras demandas de alimentos y rectificación de partidas de manera gratuita, fueron realizadas durante la jornada de “Justicia Itinerante”, organizada por la Corte Superior de Justicia de la provincia de Sullana.

Dichos trámites fueron realizados en el camión itinerante que llegó hasta el frontis de la Municipalidad Distrital de El Alto en Talara, donde participaron representantes de diversas instituciones.

La actividad contó con la participación del presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Pedro Li Córdova, quien agradeció la acogida de la campaña, en la que además de la atención judicial, los pobladores pueden beneficiarse con atención médica, legal, psicológica y vocacional a cargo de las diferentes instituciones públicas, que se han sumado al llamado del Poder Judicial.