La regidora de la Municipalidad Provincial de Piura, Carla Guiliana Nima Sandoval, quien ha sido elegida recientemente como integrante del nuevo Consejo Regional por el partido político Podemos Perú, fue sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

Según el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) determinó la responsabilidad administrativa y sancionó a la regidora provincial de Piura, Carla Guiliana Nima Sandoval, por haber contratado con el Gobierno Regional de Piura mientras ejercía su cargo, en contravención de la normativa vigente de contrataciones.

La sanción impuesta a Nima por la Cuarta Sala del tribunal, mediante resoluciones emitidas el 25 de marzo de 2025, consiste en inhabilitación temporal en sus derechos para contratar con el Estado. Nima fue elegida regidora de Piura en las elecciones del 2022. La ley establece que los regidores están impedidos de ser contratistas en el ámbito de su competencia territorial durante el ejercicio de su cargo y hasta 12 meses después de concluido el mismo.

El TCE acreditó que la regidora perfeccionó al menos dos contrataciones con el Gobierno Regional de Piura mediante órdenes de servicio por S/ 4,000 (5 de junio de 2023), y la otra, también por S/ 4,000 (1 de marzo de 2023).