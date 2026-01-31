La reparación del puente “Artemio García Vargas” o puente “Nuevo” se ejecutará previo al mantenimiento del denominado puente “Viejo”, con el objetivo de garantizar una vía alterna segura durante el desarrollo de los trabajos. Así lo informó el alcalde Marlem Mogollón Meca, tras una reunión realizada en la Cámara de Comercio de la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Protestas por Petroperú generan bloqueos y cierre de comercios en Talara]

El compromiso fue asumido por el Consorcio Santa Rosa de Lima, empresa encargada del Servicio de Reparación del Puente Sullana, contratado por Provías Nacional, luego de las preocupaciones expresadas por autoridades locales y representantes del sector empresarial ante la falta de información previa sobre la intervención de esta vía estratégica, que forma parte de la Red Vial Nacional.

Las autoridades coincidieron en que la reparación del puente es necesaria y urgente, debido al avanzado deterioro de su estructura; sin embargo, remarcaron la importancia de que la obra se ejecute de manera ordenada y coordinada, con planes de contingencia y desvíos vehiculares, a fin de reducir el impacto social y económico en la población.

El jefe de servicio del proyecto, ingeniero Néstor Hurtado, explicó que, si bien el mantenimiento del puente “Viejo” no forma parte del contrato, la empresa asumió el compromiso de intervenirlo previamente, para que funcione como vía alterna para vehículos menores, autos, camionetas y camiones pequeños de hasta cuatro toneladas.

En tanto, precisó que los trabajos en el puente Nuevo incluirán el cambio de la losa existente por losas prefabricadas, refuerzo estructural y ejecución por carriles, lo que permitirá la continuidad del tránsito pesado. Los trabajos iniciarán la quincena de febrero, con posibilidad de doble turno, principalmente en horario nocturno.