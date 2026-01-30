Las protestas contra el Decreto de Urgencia Nº 010-2025, emitido por el Ejecutivo y que abre paso a una posible privatización de Petroperú, provocaron hoy la paralización de la provincia de Talara por un periodo de 24 horas. La jornada de protesta se desarrolla con bloqueos de vías, cierre de comercios y suspensión parcial de actividades, tanto en la ciudad de Talara como en distritos como Los Órganos y Negritos, en la región Piura.

Desde la medianoche, manifestantes iniciaron bloqueos en puntos estratégicos de la red vial provincial, restringiendo el tránsito vehicular. En Talara, numerosos locales comerciales permanecen cerrados, al igual que el mercado central, mientras que en Los Órganos y Negritos se reportan tramos de carretera obstruidos. No obstante, algunas empresas de transporte continúan circulando con relativa normalidad, aunque con desvíos y demoras.

4H3ebn5X

El paro provincial fue convocado por autoridades locales, gremios sindicales y organizaciones sociales tras semanas de coordinaciones y sesiones permanentes. La medida busca exigir al Gobierno central la derogatoria del Decreto de Urgencia N.º 010-2025-PCM, norma que permite la reorganización patrimonial de Petroperú y que, según los manifestantes, abre la puerta a la transferencia de activos estratégicos al sector privado.

La protesta ha movilizado a comerciantes, trabajadores petroleros, sindicatos y ciudadanos que consideran la medida una privatización encubierta de la empresa estatal, especialmente de la Nueva Refinería de Talara, uno de los principales activos energéticos del país.

El descontento se intensificó luego de que el presidente interino José Jerí no asistiera a una reunión previamente pactada con sindicatos de Petroperú, hecho que derivó en la ruptura de la mesa de diálogo. Desde diciembre de 2025, organizaciones sindicales y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) han rechazado el decreto, advirtiendo que debilita a la empresa estatal y afecta derechos laborales.

Por su parte, Petroperú ha señalado que el proceso de reorganización estructural se ejecuta en cumplimiento del decreto, con el objetivo de mejorar su sostenibilidad financiera, y ha asegurado que la Nueva Refinería de Talara continúa operando con normalidad, garantizando el abastecimiento de combustibles a nivel nacional.