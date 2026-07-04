Médicos del Hospital de Especialidades III-1 de Sullana lograron salvar la vida de un menor de 9 años que tenía una chincheta metálica de tres centímetros incrustada en el bronquio del pulmón derecho. Dicho objeto fue ingerido accidentalmente, cuando el niño jugaba en el colegio y le impedía el paso del aire por completo que generó un cuadro de asfixia severa.

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Ante la gravedad, los especialistas trasladaron al menor a la sala de operaciones. Ahí fue operado gracias a una fibrobroncoscopia. En lugar de realizar una compleja cirugía abierta que habría requerido cortar tejido, los médicos utilizaron un broncoscopio de última generación con fibras adaptadas para el paciente.

El delicado procedimiento contó con la participación activa de médicos en cirugía pediátrica y personal altamente capacitado en broncoscopia básica y avanzada.

El director ejecutivo del hospital, Edgar Paiva Fiestas, destacó el impacto de contar con equipamiento de vanguardia. “Somos el único hospital del Minsa en la región que cuenta con estos equipos de última tecnología. Su versatilidad y eficacia nos permiten actuar con precisión milimétrica en situaciones críticas como esta, acortando los tiempos de sala y salvando vidas”, enfatizó la autoridad.

Tras la exitosa operación, el pequeño paciente mostró una evolución favorable y fue dado de alta en óptimas condiciones de salud. Aunque continuará con controles médicos periódicos en su centro de origen, el menor ya se encuentra fuera de peligro. Esta proeza médica reafirma la capacidad de respuesta y el compromiso del Hospital de Sullana frente a los casos más complejos de la región.