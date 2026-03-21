Las autoridades realizaron un operativo en diversos sectores de Sullana y sancionaron a los mototaxistas que incumplían las normas municipales de la provincia.

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El operativo fue realizado en la plazuela Grau, ubicada entre la avenida José de Lama y el pasaje Enrique Palacios. Asimismo, en la avenida José de Lama con la calle María Auxiliadora, y otros sectores de la ciudad.

Los inspectores les aplicaron sanciones a siete mototaxistas por el uso de stickers, letreros, afiches, así como lunas polarizadas que impedían la visibilidad hacia el interior o exterior de sus vehículos. Ante esto, los conductores fueron multados e internados en el depósito municipal.

La diligencia fue encabezada por los fiscales adjuntos Sara Vidal y Kevin Antón de la Fiscalía de Prevención del Delito, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y personal de la Municipalidad Provincial de Sullana.