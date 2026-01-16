La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia de Piura, a cargo de la fiscal provincial Sara Yarlequé, obtuvo se condene a José Ramos (23 años) y Yeferson Santur (20 años) a 3 años 6 meses 27 días y 2 años 4 meses 19 días, respectivamente, como coautores del delito de receptación.

Con las pruebas contundentes recabadas por el fiscal adjunto provincial Carlos Alonso Oliva Salazar y su detención en flagrancia, el pasado 05 de enero en el A.H Los Claveles, los acusados antes de iniciar la etapa de juzgamiento aceptaron su responsabilidad por el delito que se les imputaba y se acogieron a la figura legal de Terminación Anticipada que concluyó con la sentencia.

Además de la pena privativa de libertad (que fue suspendida bajo reglas de conducta), el Juzgado dispuso que los sentenciados paguen de manera solidaria una reparación civil de 2 000 soles a favor del agraviado.

El Ministerio Público exhorta a la ciudadanía a no adquirir bienes de procedencia ilícita, recordando que la receptación constituye un delito sancionado penalmente, aun cuando no se haya participado en el robo o hurto.