Un sujeto identificado como J.O.P.D. (52), fue sentenciado a 25 años de prisión tras ser hallado culpable del delito de violación sexual en agravio de una niña de 11 años. Los hechos ocurrieron en la provincia de Ayabaca.

[PUEDES VER: Estudiante del Senati muere en accidente en Piura]

La medida fue dictada durante el juicio oral, donde el fiscal Wilmer Lino Pérez logró que el Juzgado Penal Colegiado de Sullana emitiera el fallo contra el sentenciado que se encuentra recluido en el penal de Piura.

De acuerdo con la investigación fiscal y el testimonio de la menor, los abusos se registraron en el año 2018 en Ayabaca. El primer episodio ocurrió cuando el agresor se acercó a la niña mientras ella jugaba afuera de su casa y utilizando a su propia hija como pretexto para ganar su confianza, la trasladó al hospedaje donde alquilaba una habitación para ultrajarla.

Los ataques continuaron días después en la misma habitación donde la llevó a la fuerza y la amenazó para que guardara silencio. Tras ello, con las pruebas presentadas por la Fiscalía, las autoridades judiciales ratificaron la responsabilidad penal del imputado.