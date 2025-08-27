El primer despacho transitorio de la primera fiscalía provincial penal corporativa de Sullana, en adelanto de fallo logró obtener 9 años de pena privativa de la libertad para Milton Navarro Chuyes, reo en cárcel, por el delito de tocamientos indebidos en agravio de una menor de 8 años de edad.

La fiscal a cargo del caso, Dra. Diameli Alvites Sánchez, probó que el sujetó habría cometido el delito desde el mes de noviembre de 2021 hasta febrero del 2023, debido a que el imputado vivía en el primer piso del inmueble y aprovechaba que los padres de la menor se encontraban trabajando para cometer el ilícito.

Dentro de los diferentes órganos de prueba presentados por el Ministerio Público, se tomó en cuenta la declaración de la madre de familia, quien al enterarse de los hechos acudió a la comisaría para denunciar.

Además, se contempló los resultados del informe médico legal y el informe psicológico, quienes concluyeron y corroboraron las declaraciones de la menor.