Portando carteles para exigir justicia y a ritmo de música sanjuanera, así sepultaron a la madre de familia Juanita Domínguez Córdova, de 48 años, que fue asesinada frente a su hijo de 12 años, en el caserío de Maray del distrito de Santa Catalina de Mossa, en Morropón, en la región Piura.

Fueron decenas de pobladores que pidieron que su muerte no quede en el olvido, como ha ocurrido con otras. “Queremos justicia para Juanita”, “Ella no mereció morir así”, “Cárcel para los asesinos”, gritaron durante el sepelio de Domínguez.

En los carteles, hicieron un llamado a las autoridades para que aceleren la investigación y encuentren al responsable de este crimen. “Que tu muerte no quede impune”, se leía en uno de ellos que portaban.

Además, su sepelio estuvo acompañado de música sanjuanera y recorrieron su ataúd por diversas calles de dicha localidad. Fue sepultada en el cementerio y ante el llanto de sus hijos, familiares y allegados a la madre de familia.

El crimen de Juanita Domínguez ocurrió el pasado jueves en Morropón, a manos de un criminal que la ultimó de tres balazos y frente a su menor hijo de 12 años de edad.

La víctima deja cuatro hijos en la orfandad. Dos de ellos son mayores y dos menores de edad que ella los criaba, debido a que su esposo falleció hace dos años.