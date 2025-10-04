A plena luz del día y frente a sus amigos y transeúntes, un transportista y padre de familia, fue atacado de un balazo en la cabeza a manos de un joven sicario, en momento que se encontraba lavando su automóvil en el paradero de taxis colectivos Sullana-Lancones, en la ciudad de Sullana.

Este nuevo hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana, cuando la víctima identificado como Wilmer Iván Villalta Córdova, de 31 años, estaba lavando su vehículo B5W-368 de color negro, que estaba estacionado en la transversal Junín, entre las calles Bolognesi e Ignacio Merino, a pocos metros de la avenida José de Lama.

“El señor ha estado lavando su carro y ha llegado un sujeto y le metió un balazo en la cabeza. Luego, ha salido corriendo para subirse a la motocicleta, pero a unos metros (en la calle Ignacio Merino), se les malogra y caen en la motocicleta”, contó un ciudadano.

Indicaron que, en ese momento, al verlos que cayeron en plena calle, un grupo de personas se dirigió a ellos para detenerlos, pero el criminal, con el arma en la mano, les apuntó a todos ellos y realizó tres disparos al aire para amedrentarlos y aprovechar para fugar corriendo.

Señalaron que ambos huyeron en distintas direcciones. Uno por la transversal Junín y el otro por la calle Ignacio Merino con dirección al canal vía.

En tanto, el conductor herido fue trasladado por sus compañeros al nuevo Hospital de Apoyo II-2 en el sector oeste de esta ciudad, a bordo de una mototaxi. Hasta el cierre de esta edición, uno de sus familiares confirmó que su estado era muy grave y que el proyectil le ingresó y salió en la cabeza.

“Lo que pido es una investigación a las autoridades, por lo que le ha pasado a mi hermano, debido a que no nos explicamos por qué le han disparado. Yo que sepa, él no ha sido amenazado. Por eso me sorprendió cuando me dijeron eso”, dijo su hermano Denis Villalta Córdova.

Añadió que Wilmer Villalta se dedica a la agricultura y a manejar su vehículo. Reside junto a sus tres menores hijos y familia en el distrito fronterizo de Lancones y lleva trabajando más de 8 años como chofer en la ruta Sullana-Lancones y viceversa.

La Policía del Depincri realizó las diligencias en el lugar y recabó testimonios y otros indicios. Además, han solicitado las imágenes de las cámaras de vigilancia de un inmueble para identificar a los atacantes.