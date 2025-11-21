Nuevamente, a plena luz del día, un sicario asesinó de varios disparos a un reconocido dirigente de construcción civil en el asentamiento humano 18 de Mayo, en el distrito de Piura.
ataque. El reloj marcaba las 8:57 de la mañana del jueves cuando la tranquilidad de la calle Cuzco del asentamiento humano 18 de Mayo se vio interrumpida, cuando un delincuente a bordo de una motocicleta se acercó a un mototaxi donde se encontraba el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores en Construcción Civil, Francisco Castillo Navarrete (51 años) y otra persona y sin decir palabra alguna disparó a diestra y siniestra y sin parar contra su cuerpo.
Producto del ataque hecho, ambas víctimas resultaron con diversas heridas por impacto de proyectil de arma de fuego en diferentes partes de su cuerpo. Los moradores con apoyo del serenazgo de Piura auxiliaron a los heridos y trasladaron al hospital Jorge Reátegui Delgado al dirigente de Construcción Civil, Francisco Castillo, quien ingresó cadáver, pues los médicos nada pudieron hacer para salvarle la vida.
La segunda víctima, Jhony Pozo Correa, fue trasladada en otra unidad policial al hospital Santa Rosa de Piura, donde los galenos lograron estabilizarlo.
El demencial ataque fue visto por varias personas que transitaban por la calle e inclusive una madre de familia ingresó raudamente a su casa al escuchar los disparos cuando se encontraba barriendo.
Según las imágenes de las cámaras de seguridad se observó cuando un sujeto a bordo de una moto, marca Bajaj, modelo pulsar, color negro con gris, quien vestía una casaca de color marrón, pantalón negro, zapatilla blancas y portaba casco negro con logotipo rojo en los laterales, fue quien disparó.
La policía informó que el 6 de junio, un sicario también intentó matar a Castillo, pero el arma se trabó y no disparó.