Sin piedad y a plena luz del día, cuatro sicarios fuertemente armados y a bordo de dos motocicletas asesinaron de varios disparos a un hombre y dejaron mal herida a una mujer, cuando ambos viajaban a bordo de una camioneta de propiedad del directo regional de Salud de Piura, Yoel Julca, en el distrito de Castilla.

LAS balas. El hecho ocurrió alrededor de las 9 de la mañana en el A.H. Cossio del Pomar, inmediaciones de la pollería Don Carlos, en circunstancias en que Darwin Daniel Lázaro Valladolid (34 años), conocido como “Tamalón”, acompañado de Pilar Noemi Inga Mío, fueron atacados a balazos por cuatro delincuentes armados a bordo de dos motocicletas.

Según los testigos, los delincuentes dispararon sin piedad, a diestra y siniestra, a pesar de las súplicas y gritos de desesperación de la mujer. Los hampones tras dispararles más de 20 veces, huyeron raudamente del lugar, siendo registrados por las cámaras de seguridad del lugar.

Segundos después, los pobladores auxiliaron a los heridos y a bordo de un auto los trasladaron de emergencia al Centro de Salud Materno Infantil de Castilla (Cesamica), pero lamentablemente los médicos solo certificaron que Lázaro Valladolid llegó cadáver. En tanto, Inga Mío fue evacuada de emergencia al hospital Santa Rosa de Piura, a quien le diagnosticaron traumatismo toráxico abierto.

La policía informó que dicho atentado sería por ajuste de cuentas, rivalidad y hegemonía en temas de obras de construcción civil, usurpación de terrenos, ubicados en Castilla. Aseguraron que Lázaro Valladolid sería integrante de la presunta banda criminal “Los Orejones de Castilla”, el cual sería sicario y cumpliría las órdenes de “Grover” y “Orejón Yim”, quien se encarga de realizar los ajustes de cuentas (amenazar, amedrentar o asesinar) si alguien en el rubro de construcción civil se opone con ellos o si los dueños o moradores de los terrenos no quieren ceder sus terrenos.

De otro lado, el director regional de Salud, Yoel Julca, en su cuenta de Facebook aseguró que su vehículo había sido “alquilado a terceros”. “Tras el lamentable hecho sucedido en horas de la mañana, donde se ve involucrada mi unidad móvil, debo informar que me encuentro bien, toda vez que la camioneta no está en mi poder al haber sido alquilada a terceros.

Pidió no manchar su imagen y respetar la investigación de la policía y fiscalía.