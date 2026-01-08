Momentos de terror y llanto desataron cuatro sicarios al asesinar de quince balazos a un joven soldador que iba a ser padre por primera vez y, además, por dejar mal herido a su amigo en el distrito de La Unión, en Piura.

El hecho ocurrió cerca de las 12:05 del mediodía de ayer, cuando la víctima identificada como José Fabián Bancayán Fiestas, de 24 años, había llegado en una miniván al barrio San José, junto a su amigo Santos Arcadio Chapilliquén Zeta, de 29 años, para realizar unos trabajos en una embarcación.

Pero cuando había descendido y se aprestaba a abrir la puerta de la parte lateral del vehículo para sacar, al parecer las herramientas, llegaron dos motocicletas, una detrás de la otra, según lo revelan las imágenes.

En uno de los vehículos y sin descender, el sicario que iba como copiloto le disparó diversos balazos a Bancayán y siguieron su camino. Pero, detrás de ellos, llegó otra motocicleta con dos criminales más, donde el chofer vestía una polera morada y el atacante de color negra.

Este último descendió y caminando le siguió disparando al joven soldador. Además, hirieron a Chapilliquén, que sangrando logró caminar e ingresar a un inmueble.

Tras lo ocurrido, ambos fueron trasladados a un hospital de Piura, pero lamentablemente Bancayán llegó sin vida y fue trasladado a la morgue del Ministerio Público. Mientras que el estado de salud de su amigo es delicado, según se pudo conocer.

En su huida, los sicarios amenazaron y apuntaron con sus armas a los vecinos, que estaban en los frontis de sus casas, quienes tuvieron que ingresar corriendo por temor a ser atacados.

Fabián Bancayán, que residía en Vice, provincia de Sechura, iba a ser padre por primera vez. Hace unos días grabó un video junto a su esposa, que se encuentra embarazada, y en el que mostraron su alegría por la pronta llegada de su hijito.