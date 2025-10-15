La municipalidad de Piura presentó el plan de desvíos vehiculares que acompañará el megaproyecto de mejoramiento vial del centro histórico. En la reunión participaron entidades públicas, privadas y religiosas, como la Corte Superior de Justicia, el Ministerio Público, el Arzobispado, el Ministerio de Cultura y el Gobierno Regional de Piura, entre otros.

Durante la exposición, la empresa Corporación Diamante Jubers S.A.C. detalló que la intervención abarcará el perímetro comprendido por las avenidas Sánchez Cerro, Loreto, Bolognesi y Malecón Eguiguren, donde se renovarán pavimentos, veredas, señalización, rampas de accesibilidad y baldosas podotáctiles.

El proyecto se ejecutará en tres sectores, garantizando el tránsito principal de sur a norte. Los sectores uno y dos —que incluyen calles como Cuzco, Arequipa, Libertad, Ica, Ayacucho y Junín— tendrán un plazo de 75 días cada uno, mientras que el tercero, que comprende las avenidas Grau, Loreto, Sánchez Cerro y Bolognesi, se desarrollará en 15 días, según el cronograma previsto hasta inicios de 2026.

Para minimizar el impacto, se implementarán cierres parciales, señalización, tranqueras y vigías viales. Además, se viene ejecutando un plan de comunicación con instituciones, centros educativos, comercios y servicios de salud.

“El centro de Piura es el corazón económico y administrativo de la provincia. Coordinamos directamente con cada entidad para que puedan continuar sus actividades con la menor afectación posible”, explicó la especialista social del proyecto, Lic. Tianny Vásquez.

El Ing. Javier Santos Alvines, residente del componente de pavimentación, indicó que actualmente se realizan labores de topografía y monitoreo ambiental, mientras se gestionan las autorizaciones finales para el inicio formal de obra.

Según informaron, el proyecto contempla seis componentes que redefinirán la infraestructura vial y pluvial del centro histórico:

1. Sistema de drenaje pluvial: instalación de 46 bocatormentas y 1,200 metros de tuberías HDP para canalizar el agua de lluvia.

2. Estanque de tormentas: cisterna subterránea de 12,000 m³.

3. Cámara de bombeo: cuatro bombas sumergibles conectadas al río Piura y una alameda peatonal superior.

4. Equipamiento electromecánico: sistemas eléctricos y automatizados para el drenaje.

5. Rehabilitación de la plaza Pizarro: restauración integral con respeto a su valor histórico.

6. Reubicación de interferencias: soterrado de cables eléctricos y de telecomunicaciones.

“Este proyecto marcará un antes y un después en la infraestructura urbana de Piura. Todos debemos trabajar como un solo equipo”, sostuvo el Ing. Santos Alvines.

Por otro lado, el alcalde Gabriel Madrid destacó que este proyecto, esperado por más de una década, avanza gracias a la articulación entre el Gobierno Regional, la MPP, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, Promovilidad del MTC y la cooperación alemana.

“En menos de dos años hemos logrado destrabar y poner en marcha este importante proyecto. Todos han contribuido para que hoy iniciemos la reconstrucción del corazón de Piura”, señaló el burgomaestre.

La obra, con una duración estimada de 18 meses, culminará en marzo de 2027 y se ejecutará por etapas para no afectar la dinámica comercial ni las actividades religiosas del centro.

“No queremos interrumpir la economía de las familias que viven del comercio, ni las actividades culturales y religiosas que identifican a Piura, por eso, este proyecto se desarrollará por etapas y con medidas de mitigación social. Este proyecto apuesta por una movilidad sostenible, tránsito calmado y modernización integral del espacio público”, añadió Madrid Orue.

La Municipalidad Provincial de Piura reafirmó su compromiso de ejecutar la obra con transparencia, seguridad y participación ciudadana, en beneficio de todos los piuranos.