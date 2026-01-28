Las autoridades supervisaron diversos establecimientos de producción y venta de agua en el distrito de Ignacio Escudero, en la provincia de Sullana, donde detectaron algunas observaciones en dos de los locales intervenidos.

Las diligencias fueron realizadas por los fiscales Kevin Antón y Sara Vidal de la Fiscalía de Prevención del Delito a cargo del fiscal Juan Miguel Aguilar, conjuntamente con personal de la Municipalidad de Ignacio Escudero, a través de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y la Subgerencia de Administración y Fiscalización Tributaria.

En uno de los establecimientos situado en el centro poblado San Jacinto, las autoridades revisaron la documentación y emitieron observaciones críticas sobre el mantenimiento de las áreas de lavado y envasado, además del deficiente ordenamiento de los productos.

Mientras que en otro local, detectaron un certificado de fumigación vencido y fallas en la zona de envasado. Ante esto, le otorgaron un plazo de dos días para su subsanación.

Ante estos hallazgos, el personal fiscal exhortó a los responsables a corregir las faltas de inmediato para evitar riesgos de contaminación en el agua destinada al consumo humano.