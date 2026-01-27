Las autoridades intervinieron diversos bares y discotecas en el distrito de Ignacio Escudero, en la provincia de Sullana, sancionando a varios establecimientos por incumplimiento de las normas.

[PUEDES VER: Escándalo en Fovipol: Pagaron millones de soles por viviendas inhabitables para policías]

El operativo fue realizado por los fiscales fiscales Sara Vidal Coronado y Kevin Antón Siancas de la Fiscalía de Prevención del Delito, junto a la Policía y personal de la Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero.

Acudieron a un bar en la villa Santa Sofía, donde el personal municipal verificó que no contaba con la documentación para su funcionamiento legal, por lo que se impuso una sanción preventiva y se otorgó un plazo de siete días para la regularización correspondiente.

En el lugar, la Policía realizó el control de identidad a los parroquianos que se encontraban libando bebidas alcohólicas, obteniéndose resultado negativo para menores de edad y personas requisitoriadas.

Asimismo, intervinieron una discoteca, donde las autoridades advirtieron la falta de documentación para su funcionamiento legal, aplicándose una infracción equivalente al 50 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y la clausura temporal por diez días. También acudieron a otro local, donde constataron que la documentación para su funcionamiento se encuentra en trámite.